Мапа гарячого Сходу: сили АТО звільнили Сіверськ, на кордоні з РФ тривають провокації

Українські сили звільнили Сіверськ на Донеччині. Під натиском військових по обіді бойовики втекли, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Терористи вже втратили більше половини захоплених територій. Активна фаза АТО - триває. Карта гарячого Сходу зараз має такий вигляд: українські війська після бою з бойовиками закріпилися неподалік Карлівки. Також відомо про бої біля пунктів пропуску "Ізварине" і "Довжанський".

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Під контролем бойовиків досі залишаються Донецьк, Луганськ, Сєверодонецьк і Горлівка.

Тривають провокації на кордоні з Росією - про це повідомляє РНБО. Прикордонники зафіксували політ шести вертольотів РФ над територією України, які згодом повернулися назад.