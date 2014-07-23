Герман в Раді віддала "ударівцям" свою сумочку від "Шанель" після зауваження щодо її вартості

Про це повідомила журналістка Ольга Сніцарчук у соцмережі Twitter.

"Після запитання Геращенко про те, скільки броніків можна купити за сумку шанель, Герман вишвирнула ударівцям свою сумку. Валяєцця аксесуар", - написала вона.

Після запитання Геращенко про те, скільки броніків можна купити за сумку шанель, Герман вишвирнула ударівцям свою сумку. Валяєцця аксесуар. — Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) July 23, 2014

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося на засіданні парламенту після словесної перепалки між депутатами з фракції “УДАР” та Герман.

Це відбувалося під час обговорення в парламенті законопроекту, запропонованого «ударівцем» Ростиславом Павленком, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення боротьби з тероризмом”.

Герман запропонувала депутатам від “УДАРу” не вносити в парламент законопроекти щодо вдосконалення боротьби з тероризмом, а особисто добровільно взяти участь в антитерористичній операції на сході України.

У відповідь народний депутат Ірина Геращенко, звертаючись до промовця, голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Віктора Чумака (фракція “УДАР”), запитала, скільки можна купити бронежилетів на ті кошти, які витрачає Герман на купівлю сумочок “Шанель”. При цьому Геращенко прізвища не назвала, але в контексті було зрозуміло, що йдеться про Герман.

Чумак сказав, що можна купити не менше 10 бронежилетів високої якості.

Герман витягнула зі своєї сумочки білого кольору всі речі і поклала її у ряд, де сидять депутати з фракції “УДАР”.Читайте такожНа пожертви мешканців Львова для бійців у зоні АТО придбано сучасний реанімобіль

Після цього Геращенко закликала депутатів із Партії регіонів, зокрема, Вадима Новинського, Олександра Єфремова, пожертвувати кошти на лікування поранених під час воєнних дій на сході України українських бійців, а також запропонувала організувати аукціон з продажу сумочки Герман.

Після цих слів Геращенко поставила сумочку на парапет неподалік від урядової ложі і поряд - фотографії поранених в АТО українських військовослужбовців.

Таки Герман віддала свою сумку Шанель. Геращенко пропонує провести аукціон і цю сумку продати. Гроші витратити на лікування одного з бійців