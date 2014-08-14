Серед охоронців гуманітарного конвою багато ветеранів армії - журналіст

15:57, 14 серпня 2014
Політика
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Російський "гуманітарний конвой" прямує до українського кордону, а іноземним журналістам дозволили переглянути вміст двох з понад 200 вантажівок на вибір.

REUTERS

У вантажівках, які відкрили журналісти були мішки з гречкою, а також спальні мішки. А відкривав вантажівки чоловік з татуюванням, які роблять собі десантники – пантера з парашутом, повідомляє ТСН.

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Як повідомила журналістка Кортні Вівер у мікроблозі, один з "конвоїрів" розповів їй, що всі супровідники вантажу начебто "волонтери", але серед них багато ветеранів армії. Зараз вантажівки чекають на наказ – куди і коли вирушати.

Також журналісти повідомляють, що конвой супроводжується військовими гелікоптерами, а за караваном прямує військова техніка.

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