Серед охоронців гуманітарного конвою багато ветеранів армії - журналіст

У вантажівках, які відкрили журналісти були мішки з гречкою, а також спальні мішки. А відкривав вантажівки чоловік з татуюванням, які роблять собі десантники – пантера з парашутом, повідомляє ТСН.

Sleeping bags! Guy on top has a panther (or dog?) with a parachute tattoo! pic.twitter.com/BzZUUKPNCP