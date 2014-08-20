Тимчасовим керівником РНБО є випускник Академії ФСБ і близький соратник Льовочкіна - ЗМІ

Литвиненко був призначений заступником секретаря РНБО 5 квітня. З 7 серпня, тобто, післявідставки секретаря відомства Андрія Парубія, Литвиненко фактично здійснює керівництво цим органом, повідомляє zaxid.net з посиланням на Багнет.

На офіційному сайті РНБО зазначено, що Олександр Литвиненко в 1989 - 1994 рр. навчався в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації (так називалася ФСБ в 1993-1995 рр.).

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"У Росії широко відомий факт, що всіх неблагонадійних курсантів і співробітників академії ФСК / ФСБ відрахували ще в 1992 г. Але Литвиненко спокійно довчився", - йдеться у статті.

Повідомляється, що Інститут криптографії, зв'язку та інформатики (ІКСІ) – структурний підрозділ Академії ФСБ Росії, який готує фахівців у галузі передачі, захисту і обробки інформації. Сьогодні ІКСІ є головним навчальним закладом Росії з освіти в галузі інформаційної безпеки.

Таким чином, фактичним керівником РНБО є людина, однокурсники якого по ФСК / ФСБ сьогодні відповідають за проведення інформаційної війни проти України, резюмує видання.

Крім того, як йдеться в біографії, з 2010 - 2014 рр. Литвиненко працював заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України. Зі своєї посади в НІСД пішов одночасно зі звільненням Сергія Льовочкіна з АП. Після звільнення Литвиненко разом з Льовочкіним, директором НІСД Андрієм Єрмолаєвим і екс-прес-секретарем Януковича Даркою Чепак стали співзасновниками Інституту «Нова Україна», йдеться в публікації.