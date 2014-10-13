Новий глава Донецької ОДА потрапив під обстріл терористів в Дебальцевому

01:08, 13 жовтня 2014
Політика
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Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко потрапив під обстріл в Дебальцевому.

Кихтенко / Фото УНИАН

Про це Кіхтенко повідомив в ефірі "Подробностей" на " Інтері".

"Я півдня провів у Дебальцевому - це найгарячіша точка конфлікту і на собі переконався, як виконуються умови припинення вогню. Ми 1,5 години перебували під обстрілами мінометів", - розповів він.

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Кіхтенко зазначив, що незважаючи на припинення вогню, не всі банди терористів реагують на заклик до миру.

"Проблема - у неконтрольованих підрозділах сепаратистів, які не хочуть виконувати умови договору і мають свої особливі погляди на досягнення миру", - зазначив він.

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