Перенесена через візит Джонсона до Києва розмова з президентом РФ відбулася.

У середу, 2 лютого, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент Росії Володимир Путіним провели переговори в телефонному режимі. Розмова стосувалася ситуації в Україні.

Про підсумки переговорів повідомили прес-служби Кремля і уряду Великобританії.

Згідно з повідомленням британського уряду, Джонсон у розмові з Путіним "висловив глибоку стурбованість нинішньою ворожою активністю Росії на кордоні з Україною". Він закликав поважати територіальну цілісність України і право країни на самооборону.

Читайте також"Привіт, народе, я у Києві": Джонсон записавши ролик в Україні про російську загрозу

"Прем'єр-міністр наголосив, що будь-яке подальше вторгнення Росії на територію України буде трагічним прорахунком", - йдеться в повідомленні.

Однією з тем розмови була політика відкритих дверей НАТО. Джонсон акцентував, що всі європейські демократії мають право претендувати на членство в НАТО, зокрема, Україна.

"Лідери погодилися, що загострення не відповідає нічиїм інтересам", - зазначає прес-служба уряду Великобританії.

Водночас Кремль, сповіщаючи про підсумки переговорів, закидає Україні "хронічний саботаж Мінських домовленостей". Крім того, лунали звинувачення у бік Північноатлантичного альянсу.

"Наголошено на неготовності НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані Російські заклопотаності, прикриваючись при цьому посиланнями на так звану політику відкритих дверей Альянсу, що суперечить Основоположному принципу неподільності безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні візиту в Україну Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 1 лютого прем'єр Британії відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та навколо неї.

У розмові з британським політиком Зеленський звернув увагу на, зокрема, "нормандський" майданчик зустрічі з Путіним і "суперечки" навколо Мінських угод.

Джонсон, своєю чергою, підкреслив майбутнє економічне співробітництво з Україною та військову допомогу, яку Європа спільними зусиллями надає українській армії. Також прем'єр Британії розповів про санкції проти Росії у разі її нападу на Україну.

Британія вже відправила Україні партію легкої протитанкової зброї та інструкторів.

А голова Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз трас напередодні візиту в Україну, який був запланований на 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19 і пішла на самоізоляцію.

Під час цього візиту глави МЗС Великобританії мали оголосити про створення нового формату співпраці між Великобританією, Польщею та Україною. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкрив деякі деталі про майбутній Альянс.

Вас також можуть зацікавити новини: