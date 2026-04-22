Зеленський пояснив, яку роль Україна може зіграти в розблокуванні Ормузької протоки

За його словами, йдеться про ту експертизу, яку Україна набула під час розблокування Чорного моря для створення зернового коридору.

Україна відправила військових на конференцію, присвячену розблокуванню Ормузької протоки між Іраном і арабськими країнами аравійського півострова. На даному етапі Україна може поділитися експертизою. Про інші кроки президент України Володимир Зеленський поки не говорить. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Передусім, Велика Британія разом з Францією очолили відповідну конференцію, Україна була запрошена, і я з потягу включався онлайн. Ми проговорили питання щодо блокування Ормузької протоки, викликів, пов’язаних з війною на Близькому сході", - сказав український лідер.

Україна готує укласти угоди про дрони з ще низкою країн

Як нагадав президент, Україна вже відправляла в той регіон українські групи з експертизою щодо протидії і збиття іранських дронів типу "Шахед".

"Країни Близького сходу дуже задоволені і подякували нам. З кількома країнами ми підписали відповідні документи щодо Drone deal [дронової угоди - УНІАН]. І з кількома країнами ведемо перемовини. І найближчим часом у на будуть, я впевнений, досягнуті також домовленості", - повідомив глава держави.

Він додав, що всі ці угоди - це великі перспективи для України та українського оборонно-промислового комплексу і українських компаній з Military-tech. Зеленський сказав:

"Ми на територіях країн Близького сходу говорили про захист відповідних об’єктів, цивільної інфраструктури, цивільного населення і деяких баз. Ви знаєте наших партнерів - Британія і Сполучені Штати Америки тощо".

Який мінімум Україна може зробити для розблокування Ормузької протоки

При цьому, у контексті питання розблокування Ормузької протоки, за словами Зеленського, Британія та Франція попросили продовжити відповідну конференцію, яку вони проводили кілька днів тому, тепер на рівні військових.

"Де ми можемо допомогти? Участь брали на цій першій конференції 37 країн. А скільки військових брали участь - не знаю. Україну Франція і Британія поросили - ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона. Подивимось, що буде після цієї зустрічі. Ми говоримо про експертизу. Це той мінімум, який Україна може дати", - наголосив Зеленський.

Також він пояснив, чому говорить про такий мінімум.

"Ви це знаєте, ми мали великі, дуже серйозні виклики в Чорному морі і ми розблокували там відповідний коридор. І маємо цей досвід, маємо експертизу, і цим поділимось. І які далі кроки - поки що не можу сказати", - повідомив Зеленський.

Що цьому передувало

Як повідомляло британське видання The Times, чотири українські тральщики, які знаходяться біля берегів Британії і раніше були куплені для розмінування Чорного моря, можуть увійти до складу місії, яка займатиметься відновленням судноплавства в Ормузькій протоці після закінчення конфлікту.

