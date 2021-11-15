Зокрема, таке облаштування передбачає рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадну дорогу.

Повне інженерне облаштування кордону з Білоруссю коштуватиме приблизно 7 мільярдів гривень.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко у Facebook.

За його словами, між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію з минулого року, яка передбачає, що нелегальні мігранти, які потрапили на територію цих країн з боку однієї з них, будуть видворені назад, а та сторона, з якої вони прийшли, зобов’язана буде їх прийняти.

Читайте такожДанілов про ситуацію на кордоні Польщі й Білорусі: Україна готується до різних сценаріїв

"Перед запланованим у Мінську і Москві початком нинішньої міграційної кризи з Польщею і Литвою, Білорусь вийшла з такої ж угоди з ЄС шляхом голосування окремого закону у своєму парламенті. Це значить, що поки що, принаймні, зберігається юридична основа для недопущення на українському кордоні з РБ такої ж ситуації, як у Польщі. Але готуватися треба все одно", - зазначив він.

Речник МВС наголосив, що кордон і на півночі, і на сході все ж таки треба "терміново будувати і виділяти на це ресурси".

Зокрема, протяжність десятьох найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 км з усіх 1 тис. 084 кілометрів кордону з Білоруссю.

"Тільки щоб закрити ці 270 км бодай найпростішим інженерним загородженням - спіральними колючим дротом "Єгоза" - треба 189 млн грн. А все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження і рокадна дорога) кордону з Білоруссю - 7 мільярдів гривень", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, у неділю голова МВС Денис Монастирський заявив, що в прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Антоніна Доломанжи