Прокурор Олексій Донський оголосив клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому у вигляді застави і про заборону йому відвідувати Конституційний суд і спілкуватися зі свідками у справі.

Звільнений указом президента з посади судді Конституційного суду України Олександр Тупицький, якого обвинувачують у неправдивих свідченнях і тиску на свідка, у 2017 році відвідував тимчасово окупований Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на судовому засіданні Подільського районного суду Києва заявив прокурор Олексій Донський з посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Сьогодні розпочалося підготовче засідання у справі Тупицького. Прокурор Донський заявив клопотання про призначення обвинувального акту до розгляду, а також клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в 45 тис. грн і покладання на Тупицького певних обов’язків, зокрема він має здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування зі свідками у справі, а також утриматися від відвідування Конституційного суду.

За словами прокурора, Тупицький вже продемонстрував низку дій, які можна характеризувати як ризики. Це стосується і впливу на свідків, і використання ресурсів Конституційного суду для захисту своїх інтересів у кримінальному проваджені, і ухилення від явки до суду чи на допити.

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«Ми просимо заборонити йому відвідувати приміщення Конституційного суду, яке він використовував як власний апарат для свого захисту: працівники Конституційного суду друкували йому певні документи, він реєстрував свої клопотання у секретаріаті суду. Окрім того, за даними Держприкордонслужби, Тупицький у 2017 році їздив на тимчасово окуповану територію Криму», - сказав Донський.

Після того, як прокурор оголосив клопотання про запобіжний захід, Тупицький заявив інше клопотання – про забезпечення онлайн-трансляції судового засідання. У зв’язку з тим, що підготовка такої трансляції потребує часу, в засіданні було оголошено перерву до 21 липня. Така довга перерва зумовлена тим, що суддя перебуватиме у відпустці.

Восени 2020 року Тупицький давав прес-конференції, ще будучи головою КСУ, і тоді запевняв журналістів, що земельні питання стосовно своєї дачі в окупованому Криму він вирішував через своїх юристів, а не особисто, і що він не їздив на територію окупованого Криму.

У чому обвинувачують Тупицького

Слідством встановлено, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні.

Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".

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Автор: Дмитро Хилюк