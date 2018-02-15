Російським військовим заборонять використовувати смартфони - росЗМІ

Міноборони РФ дозволить військовим використовувати лише найпростіші кнопкові телефони, які не мають функцій фото - та відеозйомки, а також не відстежують геолокацію.

Міністерство оборони РФ розглядає можливість введення заборони на використання сучасних смартфонів в центральному апараті військового відомства, органах управління та у військах.

Читайте такожМіноборони: Окупанти мають намір доукомплектувати війська під приводом навчань на ДонбасіЯк повідомляє «КоммерсантЪ», посилаючись на власні джерела, замість смартфонів усім військовослужбовцям (у тому числі - керівних ланок) запропоновано використовувати найпростіші моделі кнопкових телефонів, які не мають функції фото - і відеозйомки та не відстежують геолокацію, але вміють відправляти СМС і обладнані вбудованим ліхтариком.

За інформацією видання, таким чином в РФ вирішили боротися з витоками інформації. Нові заходи можуть почати діяти вже з 1 березня.

За словами одного з джерел видання, питання протягом останніх місяців опрацьовувалось спільно зі спецслужбами, що відповідають за охорону державної таємниці. Нещодавно в Генштабі ЗС РФ навіть склали перелік мобільних пристроїв, «дозволених до застосування в центральних і військових органах управління, підрозділах Міноборони РФ, з'єднаннях, військових частинах та організаціях збройних сил РФ.

Цей список налічує 11 моделей телефонів чотирьох різних виробників (Nokia, TeXet, Alcatel Samsung) - Це найпростіші кнопкові пристрої. У рекомендованих Генштабом ЗС РФ моделях телефонів відсутня навігація GPS/GLONASS, а також немає вбудованої фото - або відеокамери.

Військові джерела видання пояснюють нововведення «міркуваннями секретності». Відзначається, що в останні роки російське військове відомство відчувало багато проблем із-за витоку інформації. Так, в ході захоплення Криму Росією учасники операції робили пам'ятні фотографії на колишніх об'єктах українських збройних сил, які потім просочувалися в інтернет і використовувалися на Заході в якості доказів російської агресії.

Фотографії, зроблені росіянами на Донбасі під час боїв з ЗСУ також служили підставою для звинувачень на адресу Міноборони РФ.

Востаннє відомство перейматися цим питанням після публікації в соцмережах фотографій, зроблених на авіабазі Хмеймім у Сирії після мінометного обстрілу бойовиків. На знімках, які розійшлися в мережі, було помітні серйозні пошкодження техніки, які були зняті на смартфон одним з військовослужбовців.

Військові також розраховують, що відмова від смартфонів допоможе позбутися від несанкціонованого потрапляння документів (у тому числі з грифом «Для службового користування») у ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони РФ розповсюдило рекомендації для співробітників відомства і військовослужбовців щодо поведінки в Інтернеті, в яких порадило їм відмовитися від використання соцмереж.

Нагадаємо, дослідницька група Conflict Intelligence Team посилаючись на інформацію анонімних інтернет-дослідників, повідомила імена кількох найманців російської «ПВК Вагнера», убитих у Сирії 7 лютого.

Як зазначено в публікації CIT в Facebook, в соцмережах з'явилися перші повідомлення від родичів і товаришів по службі росіян, загиблих в сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого. Згідно з офіційним повідомленням антиіділовської коаліції на чолі з США, саме в цей день від ударів союзників загинуло не менше 100 бійців військ Асада, які наступали на штаб «Сирійських демократичних сил». Як повідомляють різні джерела, серед загиблих були російські найманці.

Аналізуючи інформацію з соцмереж,дослідники повідомили про смерть Олексія Ладигіна з Рязані, а також Станіслава Матвєєва та Ігоря Косотурова з міста Азбест Свердловської області. Крім того, аналітикам вдалося виявити повідомлення «Балтійського окремого козацького округу», про загибель в Сирії «сотника» Володимира Логінова.