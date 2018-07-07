У Росії охоплений вогнем автомобіль загасили фекаліями (відео)

09:01, 07 липня 2018
Русский міръ
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На підмогу палаючому автомобілю прийшла асенізаторська машина / Скріншот

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Як повідомляє місцеве видання Ivanovonews з посиланням на очевидців, займання сталося через замикання проводки.

«На підмогу прийшла асенізаторська машина, що їхала повз – оперативно відреагувавши, водії загасили пожежу вмістом цистерни», – пише видання.

Також в Мережі було опубліковано відео гасіння пожежі, на якому видно, як зміст асенізаторської машини виливають на палаючу «Газель».

Відео: Bars Bars

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Теги: #Росія#фекалії