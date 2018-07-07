У Росії охоплений вогнем автомобіль загасили фекаліями (відео)

В Мережі було опубліковано відео гасіння пожежі, на якому видно, як зміст асенізаторської машини виливають на палаючу «Газель».

Вчора, 6 липня, в російському місті Іваново на вулиці Паризької Комуни згоріла вантажна тентована «Газель». Читайте такожУ РФ спір випускників закінчився смертельним зіткненням квадроциклів: оприлюднено моторошні фото Як повідомляє місцеве видання Ivanovonews з посиланням на очевидців, займання сталося через замикання проводки. «На підмогу прийшла асенізаторська машина, що їхала повз – оперативно відреагувавши, водії загасили пожежу вмістом цистерни», – пише видання. Також в Мережі було опубліковано відео гасіння пожежі, на якому видно, як зміст асенізаторської машини виливають на палаючу «Газель». Відео: Bars Bars

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