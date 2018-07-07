У Росії охоплений вогнем автомобіль загасили фекаліями (відео)
09:01, 07 липня 2018Русский міръ
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В Мережі було опубліковано відео гасіння пожежі, на якому видно, як зміст асенізаторської машини виливають на палаючу «Газель».
На підмогу палаючому автомобілю прийшла асенізаторська машина / Скріншот
Вчора, 6 липня, в російському місті Іваново на вулиці Паризької Комуни згоріла вантажна тентована «Газель».
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Як повідомляє місцеве видання Ivanovonews з посиланням на очевидців, займання сталося через замикання проводки.
«На підмогу прийшла асенізаторська машина, що їхала повз – оперативно відреагувавши, водії загасили пожежу вмістом цистерни», – пише видання.
Також в Мережі було опубліковано відео гасіння пожежі, на якому видно, як зміст асенізаторської машини виливають на палаючу «Газель».
Відео: Bars Bars
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