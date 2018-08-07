"Він по-іншому не може": російський аналог Siri "Аліса" пояснила, чому Путін бреше (відео)

За інформацією російських ЗМІ, на даний момент голосовий помічник перестав давати такі відповіді.

Створений забороненою в Україні російською компанією «Яндекс» віртуальний голосовий помічник «Аліса», відповідаючи на питання, чому президент РФ Володимир Путін бреше, відповів, що «він по-іншому не може».

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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив російський опозиційний політик Олексій Навальний, опублікувавши відповідне відео «спілкування» з Алісою.

На питання «Чому Путін бреше?» «Аліса» сказала, що «він по-іншому не може, звичка», та зазначила, що він «став президентом випадково».

Вітаю @yandex ! Їх розробки в галузі Штучного Інтелекту - дійсно передові. "Аліса" від Яндекса дійсно дає якісні, релевантні і не зовсім правдиві відповіді. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW — Alexey Navalny (@navalny) 6 серпня 2018 р.

Як передає «Крим.Реалії», голосовий помічник процитував статтю в рубриці «Думки» авторства професора Державного університету Іллі (Грузія) Олега Панфілова на сайті видання.

За інформацією російських ЗМІ, на даний момент голосовий помічник перестав давати такі відповіді. Тепер, якщо задати «Алісі» подібне питання, вона пропонує відкрити пошукову систему «Яндекс».

Прес-секретар «Яндекса» Ілля Грабовський в коментарі телеканалу «Дождь» розповів, що критичні відповіді «Аліси» пов'язані з тим, що сервіс «намагається дати відповідь в інтерфейсі програми, не відводячи користувача в пошук, і часто експериментує».

«Аліса» – віртуальний голосовий помічник, створений компанією «Яндекс». Імітує живий діалог, розпізнаючи природну мову (усну і письмову) і видаючи відповіді на питання (вимовляючи їх вголос і/або виводячи на екран).