Радфед РФ зайнявся туалетною проблемою: діти з тисячі російських шкіл ходять на вулицю у вигрібні ями і кущі

На ремонт застарілих навчальних закладів і встановлення вбиралень було потрібно близько 10 млрд рублів, говорила міністр освіти на "урядовій годині" у жовтні 2017 року.

Віце-спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко доручила сенаторам скоріше вирішити проблему вуличних туалетів у школах. У ряді російських регіонів "туалетне" питання пообіцяли закрити до кінця 2019 року.

Про це повідомляє Газета.ru.

Більш ніж у двох тисячах російських школ немає теплих туалетів - ці дані навела голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. Таке положення справ віце-спікер назвала "катастрофою", яка призводить в майбутньому до безпліддя. На початку грудня Матвієнко доручила сенаторам до січня наступного року дізнатися, скільки грошей необхідно на утеплення вбиралень у школах Дагестану, Бурятії і Забайкальського краю. За даними Радфеду, в Дагестані без ремонту залишаються туалети в 254 школах, в Бурятії - в 60 установах, а в Забайкальському краї - у 279 школах.

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"Давайте закриємо цю тему, колеги, це здоров'я дітей. Соромно, соромно нам, нашій країні вкотре обговорювати це питання... Звичайно, школи різні, і ціна питання щодо утеплення шкільного туалету різна, але тим не менш це не побудувати космодром", - заявила Матвієнко.

Про один із останніх прикладів стало відомо 12 грудня. В одній зі шкіл села Вознесенка, розташованого в Абанському районі, встановили непрацюючі біотуалети.

"Але що зробило управління освіти Абанського району, щоб відзвітувати про власну ефективності? Вони притягли кабіни туалетів, зробили фотографії для звіту, поставили кабінки в коридорі школи, заклеїли скотчем і наказали не користуватися", - повідомив російський депутат Зайцев.

У сільській школі місцевому виданню повідомили, що учням досі доводиться справляти нужду на вулиці.

"В адміністрації сказали, що діти живуть в селі і повинні вже звикнути до морозу. Зараз у нас мінус 12 градусів, а до цього було мінус 45", - зазначила завуч навчального закладу.

Ризик відморозити деякі частини тіла - далеко не єдина небезпека, яка чатує на дітей, які змушені користуватися вуличними туалетами. Так, у листопаді у Волгоградській області чотирирічний глухонімий хлопчик втопився у вигрібній ямі на подвір'ї власного будинку. На початку вересня в тому ж регіоні стався аналогічний нещасний випадок, в результаті якого загинув шестирічний хлопчик. Він провалився у вигрібну яму туалету у кафе.

Всього в Росії у 3,4 тис. шкіл туалети розташовані на вулиці. На ремонт застарілих навчальних закладів і встановлення вбиралень було потрібно близько 10 млрд рублів, говорила міністр освіти на "урядовій годині" у жовтні 2017 року.