У Росії таксист змусив дівчат, які не розрахувалися з ним, вмитися зеленкою (відео)

У Хабаровську таксист змусив пасажирів, які імовірно сіли в машину без грошей, вимазати обличчя собі зеленкою. Відеозапис інциденту з'явився в інстаграмі "Новости Хабаровска", передає "Медуза".

Читайте такожУ Росії ведмеді з'їли тонну риби, яку висипав п'яний водій вантажівки (фото)

На записі видно, як чоловік (імовірно, водій таксі), наливає дівчині на руки зеленку і вимагає натерти обличчя, примовляючи: "Натирай, не лінуйся, вушка теж потри, щоб вас було видно". Поруч стоять інша дівчина, у якої в зеленці обличчя і руки, і молодик, у якого видно забруднені долоні (його обличчя не потрапило в кадр).

Те, що причиною події стала відсутність у постраждалих грошей, випливає з реплік другого чоловіка, що стоїть за кадром.

Відео знято у межах Хабаровська в районі Красна Річка (судячи з кадрів, які потрапили у відео, на Ульяновській вулиці). Коли саме це сталося, невідомо. У компанії, логотип якої розміщений на машині, подію поки не прокоментували.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!