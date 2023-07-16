Експерти відзначили, що в Росії розгорнулася справжня боротьба за інформпростір.

У Російській Федерації розгорнулася боротьба за інформаційний простір. Арешт колишнього полковника ФСБ Михайла Полякова, якого називають куратором мережі прокремлівських Telegram-каналів, це підтверджує.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що фракції всередині російських сил безпеки і Кремля, схоже, борються за контроль над російським інсайдерським інформаційним простором. Російські інсайдерські канали Telegram регулярно спекулюють на внутрішній політиці Кремля та Міністерства оборони Росії, а також динаміці між російськими політичними фракціями.

14 липня російська влада заарештувала колишнього офіцера Федеральної Служби безпеки Росії полковника Михайла Полякова, який, як повідомляється, керував кількома популярними інсайдерськими каналами Telegram. Російське джерело стверджувало, що раніше Поляков обіймав посаду начальника Московської служби ФСБ з охорони конституційного ладу.

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При цьому російські інсайдери стверджували, що Поляков був в частих контактах з управлінням військових представників Міноборони РФ і використовував свій зв'язок з ФСБ для досягнення своїх особистих невказаних цілей — можливо, використовуючи секретну інформацію для наклепу на російських чиновників. Одне з джерел заявило, що Поляков причетний до поширення просочилася аудіозаписи Попова.

Інсайдер також заявив, що недавній арешт за хабарництво заступника міністра РФ Максима Паршина також пов'язаний з міжкремлівською боротьбою за контроль над інформаційним онлайн-простором, і зазначив, що чиновники адміністрації Путіна, як перший заступник голови адміністрація президента Росії Сергій Кирієнко також контролює ряд Telegram-каналів.

Одне з джерел зазначило, що ФСБ перейшла від контролю над Росією до боротьби за контроль над Telegram, а інше зазначило, що арешт Полякова може стати початком боротьби за контроль над інсайдерськими джерелами в Рунеті.

Відзначається, що арешт Полякова свідчить про те, що різні угруповання в Кремлі і російських спецслужбах використовують російський інформаційний простір і секретну інформацію для досягнення своїх політичних і фінансових цілей на тлі війни Росії в Україні.

Якщо зв'язок Полякова з численними інсайдерськими Telegram-каналами правдивий, то очевидно, що російські чиновники розглядають російський інформаційний простір як важливе джерело авторитету, що дозволяє їм просувати свої інтереси і дискредитувати своїх опонентів в очах своїх виборців.

Арешт Полякова - що відомо

15 Липня 2023 року стало відомо про арешті в Російській Федерації екс-полковника ФСБ Михайла Полякова. Його вважають куратором мережі Telegram-каналів, які підпорядковуються Кремлю.

Місцеві журналісти повідомили, що Полякова заарештували, тому що він почав "займатися комерцією" і не погодив це з керівництвом. Тверський суд Москви відправив його і ще одного фігуранта справи, гендиректора компанії "Спадщина" Олександра Саніна, в СІЗО.

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