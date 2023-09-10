Поїздки диктатора настільки таємні, що про них не знає навіть пул його охоронців.

Екс-співробітник Федеральної служби охорони Віталій Брижатий розповів про заходи безпеки диктатора Володимира Путіна під час поїздок.

Як розповів чоловік в інтерв'ю "Дождю", місцезнаходження Путіна приховують навіть від його власної охорони". Сам Брижатий охороняв диктатора та інших топ-чиновників під час поїздок та відпочинку в Криму, а після повномасштабного вторгення виїхав разом із сім'єю в Еквадор.

В ФСО Брижатий працював на посаді кінолога: переважно оглядав територію щодо наявності вибухівки.

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"Коли приїжджають верхівки влади, їм починають камазами возити подарунки. Кінологи їх перевіряють. Наприклад, приїжджала Матвієнко (голова Ради федерацій - УНІАН) – їй подарували телевізор. Навіщо він їй?", - каже Брижатий.

До Путіна особливе ставлення: його візит на дачу приховують навіть від самих охоронців. З президентом їздитиме лише його особиста служба безпеки, а співробітникам у регіонах доручають підготувати територію до приїзду.

"Нам ніби й кажуть, що він (Путін - УНІАН) є, а він може й не бути. Він сам своїм не довіряє. Людям можуть сказати, що він відпочиває на цій дачі, а він може бути взагалі в іншому місці", – каже Брижатий.

Зазвичай візит Путіна на півострів відбувається так: у кожного з аеропортів на півострові злітаються по три гелікоптери, приїжджає Росгвардія та кортежі, а сам президент може прибути морем. Прибережну зону при цьому охороняє спецзагін водолазів, що розташовується в одній будівлі з кінологами.

"Ось так людина боїться за своє життя", - зазначив він.

Дачі чиновників функціонують постійно у разі приїзду господарів: туди завозять їжу. Здебільшого всередину дач пускають лише особисту охорону чиновників та прибиральників "з особливим доступом".

Путін боїться за своє життя

Раніше в ГУР підтвердили, що Путін - перший у списку на ліквідацію в української розвідки. 12 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль "своєю смертю не закінчить".

Перед цим сталася атака невідомих БПЛА на Кремль 3 травня. Один з них вибухнув поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і викликав там невелику пожежу. Ніхто не постраждав.

Москва розцінила ці дії "як сплановану терористичну акцію і замах на Путіна", проведені напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня, де планувалася присутність і іноземних гостей.

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