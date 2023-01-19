Росіянин визнав, що він перебував поруч зі здоровими пацієнтами.

Черговий "вагнерівець" потрапив у полон. Виявилося, рашист ВІЛ-інфікований. Однак цікаво не тільки це. Полонений розкрив багато цікавих фактів.

"Вагнерівець" на камеру розповів про так зване лікування окупантів, відео з його історією опублікували в Telegram-каналі "Шукай своїх". Він назвав своє ім'я і детально описав ситуацію.

Так, рашист, якого звуть Сизов Євген В'ячеславович, потрапив на війну восени 2022 року. Його кинули на фронт, хоча він ВІЛ-інфікований. Однак "Вагнер" мобілізує всіх і не дивиться на діагнози.

Відео дня

"Я найманець ПВК "Вагнер" з 13 вересня 2022 року. З жовтня 2021 року я ВІЛ-інфікований, на початку листопада 2022 року був поранений, кульове поранення. Лежав у лікарні, тобто ми всі разом лікувалися, і здорові, і нездорові. Тобто був як би рознощиком ВІЛ-інфекції", - визнав рашист.

За словами окупанта, він лікувався в місті Кіровськ (тимчасово окупований населений пункт в Луганській області). Назву лікарні він не згадав, проте розповів про втрати, які бачив. З середини жовтня 2022 року щодня на його очах "денацифікували" щонайменше 30-50 окупантів.

"Мобіки" з РФ: як країна-агресор ставиться до своїх громадян

На тлі втрат на фронті багато окупантів розуміють, що вони для РФ лише "гарматне м'ясо". Так, в Росії спецназ застрелив дезертира, який втік з лінії фронту і повернувся додому.

Крім цього, окупантів змусили збрити бороди і заборонили використовувати планшети. Нове російське командування вирішило "навести порядок" у військах і відразу розлютило солдатів. 19 січня також стало відомо, що російські мобілізовані записали звернення до Путіна. За їх словами, у військкоматі їм обіцяли службу в теробороні, а тепер вони розуміють, що командуванню на них наплювати.

Вас також можуть зацікавити новини: