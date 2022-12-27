Жінка гучно розмірковувала, як солдатів кидають воювати у "гумових чоботях" і "калошах".

Російська пенсіонерка була жорстко видворена з громадського транспорту самими ж пасажирами після того, як публічно розкритикувала забезпечення ЗС РФ.

На відео жінка голосно розмірковує в салоні тролейбуса, як солдатів кидають воювати в "гумових чоботях" і "калошах".

"Це імперія, імперія така!" - зазначила пенсіонерка.

Під час зупинки один з чоловіків підійшов до жінки, жорстко взяв її під руки і буквально викинув за двері тролейбуса, особливо не переймаючись, чи заб'ється вона головою об асфальт.

Примітно, що жоден пасажир не зупинив чоловіка.

Підтримка росіянами війни проти України

За останніми даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

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