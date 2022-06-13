Указ про призначення Поклонської на нову посаду президент РФ підписав 2 лютого.

Президент Російської Федерації Володимир Путін звільнив Наталію Поклонскую з посади заступника голови Росспівробітництва. Указ набуває чинності з 13 червня.

Про це йдеться у відповідному документі, який оприлюднили ЗМІ.

"Звільнити Поклонську Наталію Володимирівну з посади заступника керівника Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, що проживають за кордоном співвітчизників та міжнародного гуманітарного співробітництва", - йдеться в указі.

У свою чергу Поклонська підтвердила своє звільнення.

"Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав Указ про моє звільнення з посади заступника керівника Росспівробітництва у зв'язку з моїм переходом на іншу роботу. Я вдячна нашому Президенту за підтримку і довіру!"- написала колишня прокурор тимчасово окупованого Криму.

При цьому вона наголосила, що їй дадуть іншу посаду

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 лютого президент РФ Володимир Путін призначив Наталію Поклонську заступником голови Організації "Росспівробітництво". У свою чергу колишня прокурорка тимчасово окупованого Криму пообіцяла на новій посаді захищати права співвітчизників в Україні.

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