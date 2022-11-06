Після початку повномасштабного вторгнення в Україну багато росіян втекли з Росії до європейських країн.

У Ризі росіянка включила гімн Росії і нарвалася на поліцію.

Провокаторка спеціально повернула колонки у бік вулиці, відкрила вікно балкона на першому поверсі і врубала гімн РФ.

Випадковий перехожий почав робити зауваження порушниці, але та відповіла: "Слава Росії".

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Потім жінка російською додала: "Поки гімн Росії грає - не можна говорити. Це великий гімн".

Як пише проросійський латвійський Telegram "Шпроти у вигнанні", чоловік поскаржився на росіянку в поліцію.

У правоохоронних органах Риги порадили громадянам відразу ж повідомляти про подібні випадки, оскільки "підтримка бойових дій неприпустима".

"Русский мир" за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну і введення жорстких економічних санкцій проти РФ багато росіян втекли з Росії у європейські країни.

Але навіть за кордоном росіяни підтримують криваву агресію Путіна і різко висловлюються про українців. Вони влаштовують автопробіги, закликають вторгатися в інші країни і просто знущаються над українськими біженцями. Іноді конфлікти вимагають поліцейського втручання.

Але навіть у світлі загрози від громадян РФ деякі західні країни не відмовилися приймати російських туристів. Хоча є й винятки. Наприклад, Латвія обмежила в'їзд для росіян.

Українська влада домагається, щоб Євросоюз у пакеті нових санкцій ввів заборону на шенгенські візи для представників країни-агресора.

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