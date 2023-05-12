На камеру вони зізналися, що зібрані ними кошти йшли на особисті рахунки.

Російські силовики відзвітували про затримання псевдоволонтерів, які збирали гроші на допомогу військовим РФ, що вооють в Україні, від імені опальної пропагандистки.

Як пише пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на представника МВС РФ Ірину Вовк, затримали трьох жителів міста Перм. Їм інкримінують розкрадання грошей.

Збір коштів затримані, як заявляють силовики, здійснювали "через кілька каналів у месенджері". Їх проводили від імені головної редакторки пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян.

Відео дня

Відомство також опублікувало відео із затриманням передбачуваних злочинців. На камеру вони зізналися, що зібрані ними у людей, які бажають допомогти російським військовим в Україні, кошти йшли на особисті рахунки, а не на допомогу армії. Нібито невідомий куратор за участь у зборах віддавав затриманим "співробітникам" частину зібраної суми.

"Він каже – будуть бабки приходити, треба просто далі пересилати. Потім платив за це 1,5% від загальної суми за цілий день. Виплачував гроші вночі, годині о 12, о 2", – каже один із затриманих.

Про те, скільки росіяни пожертвували для цих фейкових зборів, не повідомляється.

Волонтерство для армії в Росії

Час від часу в країні-агресорі громадяни збирають пожертви для своїх військових, публікуючи звіти про витрати. Ці публікації нерідко стають мемами, як, наприклад, зборі на тепловізор, яким волонтер збиралася "зігріти військових".

У публікаціях про збори переважно не йдеться про закупівлю дорогого обладнання або спорядження, тому будь-яка куплена волонтерами дрібниця потрапляє в звіти – ковбаса, вода, газети, прапори із зображенням Ісуса Христа, ікони із зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Збирають російські волонтери не тільки гроші. Так, восени в російському Курську оголосили збір собачої шерсті, з якої збиралися зробити шкарпетки і пояси для військових.

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