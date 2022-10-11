Журналісти відзначають, що обрані Путіним цілі в понеділок не мали великого військового значення.

Останній прояв жорстокості і помсти Володимира Путіна може бути припадком люті через вибух Кримського моста. Але його невибіркові напади на українських мирних мешканців також підвищують ймовірність нового жахливого повороту в жорстокій війні.

Про це пише CNN.

"Меседж було очевидним для всього світу: Путін не має наміру принижуватися. Він не визнає поразки. І він цілком готовий влаштувати різанину серед цивільного населення і невибірковий терор у відповідь на низку невдач на полі бою", - йдеться в аналізі. Відео дня

Журналісти відзначають, що обрані Путіним цілі в понеділок не мали великого військового значення, а, радше, були відображенням потреби Путіна щодо пошуку нових цілей через його нездатність завдати поразки Україні на полі бою.

Масований удар по Україні-що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

У відповідь на ескалацію конфлікту американський президент Джо Байден наголосив, що ракетний терор Путіна не похитне підтримку США України. У вечірній розмові з Зеленським головною темою була передача сучасних систем ППО.

Крім того, представники Міністерств оборони з усього світу зберуться в Брюсселі на термінову зустріч в рамках формату "Рамштайн". Також журналісти повідомляли про майбутню зустріч міністрів оборони країн НАТО.

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