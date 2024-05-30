Причина загоряння наразі невідома.

У резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Онгудайському районі Республіки Алтай сталася пожежа. Одна з будівель майже повністю згоріла.

Про це повідомляє телеграм-канал "Сирена". Кадри згорілої будівлі опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Стверджується, що знімки – справжні.

"На фото видно ідентичні елементи зовнішнього оздоблення будівлі: збігається колір фасаду, розташовані поруч із спорудою зелені насадження і дах сусідньої будівлі, що потрапила на фотографії. Кадри згорілої будівлі опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Вони зроблені з різних ракурсів, водночас рельєф навколо резиденції збігається з тим, що видно на фотографіях. У розмові із "Сиреною" Айташев уточнив, що опубліковане ним фото було зроблено сьогодні", – йдеться в повідомленні.

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Причина загоряння наразі невідома. Оперативний черговий ГУ МНС по Республіці Алтай на запитання "Сирени" про загоряння, що сталися в тому районі за останню добу, відповідати не став.

"Інформація про засекречене будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася 2010 року, на цей проєкт витратили до 3 мільярдів рублів. Офіційно це – санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", що належить "Газпрому". Відпочити там, утім, не можна", – зазначають автори телеграм-каналу.

Приміром, ще 2011 року кореспондентам "Новой газеты" в проході на територію відмовила охорона. Тоді журналістам сказали, що "об'єкт, що особливо охороняється, призначений для відпочинку вищих осіб держави". У "Газпромі" ж тоді заявили, що цей об'єкт призначений для "проведення зустрічей із діловими партнерами, корпоративних заходів і прийому зарубіжних гостей".

"Про зв'язки комплексу з Путіним неодноразово розповідали і місцеві опозиційні діячі. Відомо, що до комплексу входить спецгосподарство з обгородженими лісовими територіями і фермою для розведення маралів, у крові яких купається Путін. За різними даними, тут розташований і так званий "бункер Путіна", де нібито можуть розміститися до 100 тисяч осіб – ця інформація жодного разу не була підтверджена", – ідеться в публікації.

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У РПЦ видали "епічну" історію про "воскресіння" китайця на війні проти України. Про це розповів протоієрей Російської православної церкви Артемій Владимиров. За його словами, окупант був зцілений Лукою Кримським.

Раніше повідомлялося, що російська ФСО потрапила в скандал після того, як випадково розкрила всі таємниці резиденції Путіна в Ново-Огарьово ("Об'єкт 53"). Це місце, де він живе, проводить наради Радбезу тощо.

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