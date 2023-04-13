Деякі території РФ не охоплені інтернетом, там також немає зв'язку.

Російські пропагандисти радісно коментують впровадження в Росії електронних повісток. Однак в РФ помітили велику проблему – деякі регіони взагалі не охоплені інтернетом, там немає навіть зв'язку.

"До мільйонів нарешті дійшла цифровізація, щастя-то яке! Нарешті з'явився нормальний контроль і облік, як говорив Володимир Ілліч Ленін", – з гордістю заявив російський пропагандист Володимир Соловйов під час ефіру своєї програми.

При цьому один з експертів в студії пропагандистсткого шоу зазначив, що контроль і облік тільки з'являються. І вказав на одну проблему з російською "цифровізацією".

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"Сьогодні цей закон ухвалили, він вкрай важливий. Мені мої забайкальці дзвонять і кажуть: ти розумієш, звичайно, для Москви добре, нормально. А у нас 30% населення краю взагалі не охоплено ніяких інтернетом, там ні зв'язку, нічого немає. Навіть смартфонів немає", – розповів гість.

Соловйов зазначив, що "для них залишилася паперова форма" повісток. Після експерт відразу ж додав, що незважаючи на відсутність зв'язку, "там повістки видали, і мужики стали відразу в стрій, і проблеми не існує як такої".

Електронні повістки в Росії

11 квітня 2023 року Держдума РФ прийняла закон про впровадження електронних повісток. Тепер росіяни практично не зможуть уникнути призову. Вигадали і низку покарань. Наприклад, якщо ігнорувати повістку, росіянам заборонять виїзд за кордон.

Водночас росіян заспокоюють, що робиться це не в рамках підготовки до нової хвилі мобілізації. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що йдеться про нібито військовий облік.

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