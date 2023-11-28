У липні 2023 року Україна наклала санкції на цю компанію.

Фонд "Національний інтелектуальний розвиток", більш відомий як "Іннопрактика" і очолюваний дочкою російського диктатора Володимира Путіна Катериною Тихоновою, купив частку в найбільшому виробнику безпілотників в Росії. Йдеться про групу компаній "Геоскан".

Як повідомляє The Moscow Times, "Геоскан" виробляє цивільні авіаційні безпілотники, а також програмне забезпечення для фотограмметричної обробки даних. Примітно, що в липні 2023 року Україна наклала санкції на цю компанію, оскільки її продукція інтегрована в ланцюг виробництва товарів і послуг військового та/або подвійного призначення.

Приводом для запровадження санкцій стала заява глави уряду Башкирії Андрія Назарова. Він сказав, що на потужностях "Геоскан-Уфа" вироблятимуть безпілотники для війни РФ проти України.

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"До липня 2022 року "Геоскан-Уфа" входила до групи компаній "Геоскан", але Семенов продав 40% фірми Венеру Мірзаянову – гендиректору компанії "Урал-Трейдинг", у якої були 60%, що залишилися. Сама "Урал-Трейдинг" належить невідомому 67-річному Халіту Заріпову. Компанія займається численними видами діяльності – від оцінки нерухомості до торгівлі пивом і м'ясом. Виробництва безпілотників в її профілі немає", – йдеться в повідомленні.

Інші новини Росії

Президент РФ Володимир Путін під час виступу на засіданні Всесвітнього російського народного збору поскаржився на "найскладніші демографічні виклики", з якими зіткнулася Росія. Вихід він бачить у поверненні до "традицій багатодітності".

Диктатор згадав, що раніше в російських сім'ях виховували по 7-8 дітей і закликав росіян більше народжувати. Він наголосив, що пільгами і виплатами проблему не вирішити.

І поки на пільги для росіян грошей немає, на війну направляють рекордні суми. У 2024 році російська влада вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії і оборонно-промислового комплексу.

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