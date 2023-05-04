Гіркіна застала зненацька "ініціативність" української армії, яка спостерігається в останні дні.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) знову стривожений: увагу російського "оглядача" не обійшла стороною активність та військові успіхи ЗСУ на фронті.

У своєму Telegram Гіркін заявив про тривожні тенденції, які спостерігаються вже кілька діб. За його словами, ЗСУ "зводять на нуль" всі ті "м'ясні штурми", які війська РФ проводили в рамках зимово-весняної кампанії в Україні.

"Противник контратакує в Бахмуті (зі змінним успіхом), а також потіснив наші частини в районі північніше і південніше Авдіївки (в тому числі в районах Спірного та Водяного, за які більше двох місяців велися важкі бої з щоденними майже "м'ясними штурмами")", - заявив він.

При цьому терорист відзначився своїм традиційним "прогнозом" військових подій та заявив, що ЗСУ маневрами відволікають війська РФ, щоб завдати "головного удару" по одному з фронтів в Запорізькій області: "Прогнозую, що головний удар ЗСУ завдадуть західніше - на одній з ділянок Запорізького фронту. А допоміжні і відволікаючі - можуть наноситися де завгодно", - заявив він.

Гіркін констатував, що операції російських військ в Україні практично повністю "захлинулися" й ініціатива на фронті наразі за українською армією. Йдеться про такі міста, як Вугледар, Авдіївка, Мар'їнка та Бахмут. В останньому росіяни взагалі "зайшли в глухий кут", вказав терорист.

У квітневих боях окупанти програли ЗСУ

Нагадаємо, що раніше Гіркін також критично поставився до успіхів російської армії в Україні за підсумками квітневих боїв. Він заявив, що ЗСУ показали себе набагато краще та впоралися з фронтовими завданнями, тоді як армія Росії місяць не може "домучити Бахмут".

Також терорист "ткнув носом" окупантів за бої в Мар'їнці та Авдіївці. За його словами, тепер росіянам нічого не залишається, окрім як чекати початку літньої кампанії українських генералів.

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