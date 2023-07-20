Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, за підсумком літньої кампанії ВСУ, сили окупантів виснажаться настільки, що бити по Україні "буде нічим".
Про це Гіркін заявив у своєму Telegram, напророкувавши, що вже в серпні, навіть якщо військам РФ вдасться витримати та відбити контрнаступ ЗСУ, сили на битви з українською армією вичерпаються.
"Коли (сподіваюся) наступ ЗСУ буде остаточно відбито - завдати поразки видихнутим військам противника нам буде... нічим. Так, можливі просування на 10-20 кілометрів. Може, навіть вдасться відбити Куп'янськ, на приклад. Нарешті взяти Авдіївку і Мар'їнку під Донецьком. Але що це дасть в стратегічному плані? НІ-ЧО-ГО! Війна триватиме, витрачені під час оборонної битви сили відновити немає з кого й немає з чого", - заявив він.
За словами Гіркіна, у Києва є міжнародна підтримка партнерів, тоді як "на чолі армії" і в Кремлі передчасно зраділа наступу військ РФ в районі Куп'янська й "заснули".
Терорист натякнув владі РФ: "Від осинки не народжуються апельсинки!".
"Виснаження Росії про Україну" триватиме і далі. Без надії на переможне завершення війни з нашого боку", - заявив він.
Також в контексті здатності відбити наступ армії України Гіркін уточнив, що має сумніви: "Ручатися за подібний результат не став би жодним чином, оскільки реальний стан наших фронтових частин і з'єднань залишає бажати кращого", - зазначив він.
Гіркін заявив, що армію РФ в Україні може "врятувати" тільки Наполеон
Раніше російський терорист Ігор Гіркін, оцінюючи бої окупантів в Україні зазначав, що "спеціальну військову операцію" армія РФ вже програла.
За його словами, врятувати ситуацію можна лише військовими хитрощами. У приклад він навів момент історичної битви для Франції, яку провів Наполеон Бонапарт під час Другої італійської компанії. Йдеться про битву при Маренго.
При цьому терорист підкреслив, що шанс у солдатів РФ є лише в тому випадку, якщо вони почнуть воювати "по-справжньому".