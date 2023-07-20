Терорист спрогнозував виснаження сил РФ в Україні й натякнув військовому керівництву, що "від осинки не народжується апельсинки".

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, за підсумком літньої кампанії ВСУ, сили окупантів виснажаться настільки, що бити по Україні "буде нічим".

Про це Гіркін заявив у своєму Telegram, напророкувавши, що вже в серпні, навіть якщо військам РФ вдасться витримати та відбити контрнаступ ЗСУ, сили на битви з українською армією вичерпаються.

"Коли (сподіваюся) наступ ЗСУ буде остаточно відбито - завдати поразки видихнутим військам противника нам буде... нічим. Так, можливі просування на 10-20 кілометрів. Може, навіть вдасться відбити Куп'янськ, на приклад. Нарешті взяти Авдіївку і Мар'їнку під Донецьком. Але що це дасть в стратегічному плані? НІ-ЧО-ГО! Війна триватиме, витрачені під час оборонної битви сили відновити немає з кого й немає з чого", - заявив він.

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За словами Гіркіна, у Києва є міжнародна підтримка партнерів, тоді як "на чолі армії" і в Кремлі передчасно зраділа наступу військ РФ в районі Куп'янська й "заснули".

Терорист натякнув владі РФ: "Від осинки не народжуються апельсинки!".

"Виснаження Росії про Україну" триватиме і далі. Без надії на переможне завершення війни з нашого боку", - заявив він.

Також в контексті здатності відбити наступ армії України Гіркін уточнив, що має сумніви: "Ручатися за подібний результат не став би жодним чином, оскільки реальний стан наших фронтових частин і з'єднань залишає бажати кращого", - зазначив він.

Гіркін заявив, що армію РФ в Україні може "врятувати" тільки Наполеон

Раніше російський терорист Ігор Гіркін, оцінюючи бої окупантів в Україні зазначав, що "спеціальну військову операцію" армія РФ вже програла.

За його словами, врятувати ситуацію можна лише військовими хитрощами. У приклад він навів момент історичної битви для Франції, яку провів Наполеон Бонапарт під час Другої італійської компанії. Йдеться про битву при Маренго.

При цьому терорист підкреслив, що шанс у солдатів РФ є лише в тому випадку, якщо вони почнуть воювати "по-справжньому".

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