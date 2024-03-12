Бійці закликали мирних жителів не залишати укриттів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на території населених пунктів регіону немає чужих військ.

За його словами, 12 березня в Бєлгородській області загинув учасник територіальної самооборони, десять людей дістали поранення. "Ми зіткнулися з величезним обсягом брехливої інформації від нашого ворога. У зв'язку з цим хочу сказати, що на території населених пунктів Бєлгородської області противника немає", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Пізніше в Telegram-каналі Легіону "Свобода Росії" з'явився пост, у якому вони закликають російські війська приготуватися до ночі. Бійці пишуть, що утримують нові позиції.

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"Закликаємо наших співгромадян, які живуть у прикордонній зоні, не втрачати пильність і за можливості не залишати укриттів. Бажаємо вам спокійної ночі, бережіть себе! А ми тримаємо вже наші позиції і просуваємося далі. Завтра буде новий день. Буде нова Росія!" - йдеться в повідомленні.

Рейд на територію Росії 12 березня: що відомо

Нагадаємо, вранці бійці Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" оголосили про перетин російського кордону.

Вони закликали росіян ігнорувати вибори, а також приєднуватися до їхньої боротьби проти російського режиму. Повідомлялося про бої з російськими військами в смт Теткіно Курської області, а також взяття під контроль Лозової Рудки в Білогородській області.

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