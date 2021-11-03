Сім'я припускає, що в мережі міг з'явитися новий челендж.

У Росії 12-річний житель Москви засунув у задній прохід викрутку.

Як пише mk.ru, хлопчик зізнався мамі, що помістити інструмент в інтимне місце йому сказали знайомі з інтернету.

Хто саме з віртуальних "друзів" порадив так вчинити дитині, та не зізнається. Однак батьки прийшли до двох версій: або це було зроблено на спір, або в мережі з'явився якийсь новий челендж.

Хоча викрутка виявилася невеликою, дорослі все одно були шоковані. Вони викликали "швидку", дитину забрали в Морозівську лікарню.

Читайте такожДіти потребують пересадки шкіри після сроби зробити солодощі з "Гри в кальмара"Сім'я збирається звернутися до правоохоронних органів.

Раніше британському підлітку довелося перенести екстрену операцію після того, як він вирішив виміряти довжину свого статевого органу, засунувши в нього USB-кабель.

В Індії чоловік облив клеєм статевий орган перед сексом і помер.

А житель США відрізав і викинув свій статевий орган у вікно під час переслідування поліцією.

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Автор: Катерина Комолова