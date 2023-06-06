За його словами, оперативна обстановка у Бєлгородській області свідчить на користь такої версії.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що Росія може вдарити ядерною зброєю по своїй же території під виглядом операції зі знищення противника у Бєлгородській області.

Як заявив Пригожин у новому пропагандистському інтерв'ю, ситуація зараз дуже схожа на приготування до такого удару.

"Я боюсь, щоб у них не було паскудної думки якусь "ядрьону" бомбочку на свою територію кинути. І чи не тому ми відступаємо у Бєлгородській області, даючи їм просуватися, що по чужій (території - УНІАН) кидати (ядерну зброю - УНІАН) страшно, а по своїй кинемо - покажемо, які ми красунчики психічно хворі", - зазначив Пригожин.

Він прогнозує, що в РФ удар тактичною ядерною зброєю по Бєлгородській області можуть замаскувати під операцію зі знищення ворога в одному із сіл. Втім, він має сумніви щодо справності російської ядерки, натякаючи на халатність Міноборони.

Крім того, ватажок "Вагнера" дав міністерству Шойгу два тижні для звільнення Бєлгородської області, інакше туди нібито прийде "Вагнер". Втім, найманці не будуть "гинути самі", а вимагають, щоб з ними там воювали й регулярні війська.

Повстанці в Бєлгородській області

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" цієї весни здійснили низку рейдів на російську територію.

22 травня вони разом з легіоном "Свобода Росії" перетнули кордон, увійшовши у Грайворонський район Бєлгородщини. Вони повідомили, що мають на меті створення демілітаризованої зони.

На початку червня вони оголосили про початок другого етапу своїх дій. Згодом повстанці повідомляли, що заходять в передмістя міста Шебекіно та взяття під контроль села Нова Таволжанка.

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