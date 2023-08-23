Чиновник пообіцяв, що Росія не буде зволікати з рішенням приєднати відповідні території.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про можливе приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії.

Про інтелектуальні роздуми чиновника повідомив російський телеканал "Дождь", посилаючись на його колонку під назвою "Невивчені уроки історії".

У ній Медведєв розмірковує про причини та передумови "п'ятиденної війни" в Грузії, яку Росія почала в серпні 2008 року. Він допустив, що "якщо виникнуть вагомі причини", Росія забере землі Абхазії і Південної Осетії собі, зафіксувавши їх як свої території.

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Відомий політик-ненависник України називає територію колишнього СРСР "країною невивчених уроків" для США та інших країн, що займають позицію, діаметрально протилежну країні-агресору РФ.

Медведєв наводить п'ять таких "уроків", чотири з яких полягають в тому, що не можна "робити ставку" на русофобію, брехню, силу та "фріків", маючи на увазі екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Ще один "урок", за версією Медведєва, полягає в тому, що не можна допустити "повторення історії-2008". У цьому контексті чиновник вказав, що РФ готова "розв'язувати проблеми за столом переговорів".

"Але якщо для нашої стурбованості виникнуть реальні причини - зволікати не станемо. В Абхазії і Південній Осетії ідея приєднання до Росії як і раніше популярна. І цілком може бути реалізована, якщо на те виникнуть вагомі причини", - написав Медведєв.

П'ятиденна війна в Грузії - що відомо

Після розпаду СРСР в 1991 році Грузія заявила про свою незалежність. Тоді почалися конфлікти з сепаратистами частини Південно-Осетинської автономної області, яку фактично контролювала РФ. На певній території були розміщені спільні миротворчі сили грузинських, російських і осетинських військ.

Після обрання Володимира Путіна президентом РФ (у 2000 році) і обрання президентом Грузії Михайла Саакашвілі (початок повноважень – 2004 рік) відносини між Росією і Грузією почали погіршуватися, досягнувши повної дипломатичної кризи до квітня 2008 року.

1 серпня 2008 року, за підтримки РФ, південноосетинські сили почали обстріли грузинських поселень. 7 серпня, щоб припинити напади, підрозділи грузинської армії були направлені в зону конфлікту. Через кілька годин Грузія взяла під контроль більшу частину Цхінвалі. Однак війська РФ незаконно перетнули російсько-грузинський держкордон через Рокський тунель і просунулися в зону південно-осетинського конфлікту. При цьому Росія звинуватила Грузію в "агресії проти Південної Осетії" і 8 серпня почала повномасштабне наземне, повітряне і морське вторгнення в Грузію, включаючи її безперечну територію. РФ назвала свої дії "Операцією з примусу до миру".

Бойові дії тривали кілька днів, після чого грузинські сили відступили. Російські та абхазькі війська відкрили другий фронт, ВМС РФ блокували частину узбережжя Грузії в Чорному морі, авіація РФ атакувала цілі, як в зоні конфлікту, так і за його межами.

11 серпня Дмитро Медведєв, який тоді був президентом РФ, заявив, що "значна частина операції з примусу Грузії до миру завершена". Наступного дня Володимир Путін (на той час - прем'єр-міністр РФ) скорегував цю заяву, зазначивши, що "Росія доведе свою миротворчу місію до логічного завершення".

Про припинення вогню 12 серпня домовився президент Франції Ніколя Саркозі, який особисто приїхав до Грузії. Обстановка в вищеназваних регіонах, автономність яких визнала РФ, залишається нестабільною.

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