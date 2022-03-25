Свою оцінку ходу бойових дій Медведєв давати відмовився.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна проти України іде "за планом Путіна".

Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистам з РИА Новости.

Свою оцінку ходу бойових дій Медведєв давати відмовився, а просто зацитував російського президента, коли той виправдовував повномасштабний наступ на Україну.

За словами Медведєва, "спецоперація" в Україні триватиме до досягнення поставлених Путіним "цілей".

"Ці цілі стосуються майбутнього України, статусу України як нейтральної держави. Держави, яка не є мілітаризованою. І держави, яка є нашим нормальним сусідом. (Держави, яка – ред.) має бути нашим нормальним сусідом. Тому до досягнень за результатами "демілітаризації" і "денацифікації" України "спецоперація" має відповідно тривати, як це було задумано президентом країни", - заявив Медведєв.

З початку вторгнення Росії окупаційним військам не вдалося бліцкригом захопити Київ. У зв’язку з чим противник зосередився на бомбардуваннях населених пунктів, тероризуючи місцеве населення.

Спостерігаються великі проблеми у логістиці, підвезенні харчів і палива для військ РФ.

Крім того, Росія зазнала великих втрат у живій силі, що спонукало Путіна звертатися за допомогою у поповненні наступального складу до країн ОДКБ й Сирії.

Тим не менше окупанти не відмовилися від захоплення Києва і продовжують активні бої в околицях столиці.

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