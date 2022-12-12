Чоловік у формі поскаржився, що в Україні холодно і російські загарбники мерзнуть.

Інструктор мобілізованих росіян поскаржився на погане оснащення окупантів. Він заявив, що майбутнім вбивцям не надали необхідне спорядження та ліки.

Чоловік у військовій формі на оприлюдненому відео звертається до губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова. Він заявив, що загарбникам в 247 десантно-штурмовому полку зі Ставропілля не вистачає обмундирування та витратних матеріалів. За його словами, у російських солдатів нічого немає - "по медицині - один джгут", "по захисту - дві броні".

"Ваші бійці, яких ви відправили до нас, в Ставропольський край, практично голі. У них немає медицини: з усієї медицини один джгут. Із захисту - практично нічого, тільки дві броні, все відкрито. Нічого практично немає: ні термобілизни, нічого. Пацани мерзнуть", - скаржиться інструктор окупантів на оприлюдненому в соцмережах відео.

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При цьому він нагадав, що в Україні холодно, а "для виконання завдань потрібно обмундирування".

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початку часткової мобілізації. Через місяць ополчення "гарматного м'яса" офіційно заавершили, але ЗМІ повідомляли, що росіянам і далі приходили повістки.

Варто відзначити, що мобілізація в РФ викликала питання у населення і в окремих областях жінки виходили на протести. Крім того, в соцмережах став пояляться відео зі скаргами на безтурботність в російській армії.

Крім того, в Російській Федерації з 1 грудня вступила в силу заборона на розголошення будь-якої інформації про армію. Тепер улюблені скарги на погані умови служби, відсутності підготовки або нестачі матеріально-технічного забезпечення завдає шкоди РФ.

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