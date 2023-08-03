Росіянин хотів стати найманцем.

У Москві чоловік розмалював ворота пункту відбору на контрактну службу російської армії сердечками і символікою приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє Telegram-канал Astra. Так, 36-річний Дмитро Кобяков прийшов до пункту за адресою Яблочкова, 5, розмалював ворота і огорожу, а також розпилив фарбу на п'ять припаркованих поруч автомобілів. Його затримали.

Пізніше москвич розповів, що подавав заявку на вступ до військової компанії "Вагнер" в цьому пункті, проте отримав відмову. Він каже, що зробив це "через образу". На росіянина склали адміністративний протокол про дрібне хуліганство.

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Мобілізація в Росії: останні новини

Нагадаємо, російські експерти вважають, що на території РФ вже найближчим часом можуть оголосити загальну мобілізацію. Про це свідчить ряд прийнятих законів.

Так, Державна дума РФ прийняла поправку, згідно з якою росіянам, яким направлена повістка, тепер заборонено залишати територію країни.

Крім того, в Росії почали масово вербувати на війну в Україні жінок з колоній. Також суд дозволив призивати на військову службу громадян, які отримали "бронь" на роботі.

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