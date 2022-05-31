Журналісти відзначили, що реальне число загиблих на 40-60% більше.

Російські ЗМІ підрахували можливі втрати російської армії під час війни в Україні. З 24 лютого, за їхніми даними, щонайменше знищено 3052 російських солдатів і офіцерів, але ця цифра може бути на 40-60% вище.

Про це повідомляє Російська служба "ВВС".

Відзначається, що дана цифра загиблих не точна, тому що влада і ЗМІ не називають всіх убитих, а на російські кладовища потрапляють не всі військові.

Журналісти виявили поховання на 11 кладовищах - в Ставрополі, Казані, Краснодарі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Балашисі, під Ульяновськом і в Калінінградській області. Тільки кладовище біля Ульяновська з 24 лютого з'явилися 42 могили російських військових.

"Імена 21 загиблого не згадувалися публічно - навіть у соцмережах. На інших кладовищах ця частка становила від 30% до 100%. Таким чином ми можемо припустити, що список підтверджених втрат, який веде ВВС, може містити щонайменше на 40-60% менше імен загиблих, ніж реально поховано в Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому журналісти нагадали, що в Росії тільки два рази офіційно називали втрати російської армії - 2 березня - про 498 загиблих та 1597 поранених, а 25 березня - про 1351 загиблого й 3825 поранених.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська армія за три місяці повномасштабної війни проти України зазнала величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки. Втрата значної частини молодого покоління офіцерів може посилити проблеми з модернізацією підходу до командування і контролю, а також призведе до подальшого зниження бойового духу армії РФ.

Станом на 31 травня загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 Травня орієнтовно склали 30 500 осіб.

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