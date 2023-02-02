На російському телебаченні вже в передчутті "великого наступу" 24 лютого - на річницю кривавого вторгнення в Україну. Пропагандисти марять в цей день ударами по Одесі.
В ефірі стріму Володимира Соловйова один з "воєнкорів" заявив, що "великий наступ вже висить у повітрі".
Воєнкор послався на українського зрадника Олександра Воскобойникова, родом з Одеси, якому "проросійське підпілля" розповіло про ситуацію в місті, в тому числі про приїзд нібито "іноземного легіону". "У Саші (Воскобойникова - ред.) таке відчуття, що будемо бити по Одесі, щоб відрізати Україну від моря", - стверджує рашист.
Таким чином, материкова Україна, в мріях росіян, "автоматично перетвориться в найзаштатнішу європейську країну "без виходу до моря".
Також росіян нібито цікавлять "російські громадяни" і "величезні склади боєприпасів".
Нагадаємо, попередня спроба висадити десант на берегах Одеси для Росії закінчилася потопленням крейсера "Москва".
Росія готує наступ - що відомо
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росія може приурочити новий масштабний наступ до річниці вторгнення в Україну - 24 лютого. Він додав, що, за оцінкою міністерства, в розпорядженні Росії зараз понад 300 тисяч мобілізованих.
Водночас ворог веде активну розвідку з метою підготовки для наступу на сході України.
Командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що РФ поспішає почати новий наступ, щоб встигнути до початку поставок західної техніки українській армії.