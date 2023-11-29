Так збираються боротися з кадровим дефіцитом.

У Свердловській області хочуть відправити на військові заводи Уралу дев'ятикласників, які не склали державні іспити.

Як пише The Moscow Times, таку пропозицію розглядають Законодавчі збори області. Це назвали "можливістю освоїти затребувану в промисловості професію". Міністр економіки і територіального розвитку регіону Руслан садиков заявив, що є потреба в навчанні фахівців у сфері машинобудування.

За його словами, заявки обласного промислового комплексу на 2024 рік склали 510 місць за цільовою квотою, з яких 433 місця відведені для оборонних підприємств. Цього недостатньо для боротьби з кадровим дефіцитом.

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Нагадаємо, що раніше голова Курганської обласної Думи Дмитро Фролов запропонував відправляти людей з витверезника на заводи або на фронт.

Як писав CNN, російські школи стають все більш мілітаризованими. Дітям надягають військову форму і змушують їх брати участь в тренувальних маршах, а також рити окопи і стріляти.

У Сочі колишній спецназівець організував "уроки мужності" для дітей у віці від 6 років, на яких вчить не боятися наставленої на них зброї.

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