Зокрема, у Воронезькій області через травневі заморозки загинуло і було сильно пошкоджено понад 265 тисяч гектарів посівів.

Нещодавно Росію накрили потужні повені, після чого низку території країни-агресорки охопили пожежі. Тепер же в трьох регіонах ввели режим НС у сільському господарстві через заморозки.

Зокрема, режим надзвичайної ситуації ввели губернатори Липецької, Тамбовської та Воронезької областей. Так, глава Липецької області Ігор Артамонов заявив, що заморозки, які вдарили на початку травня, призвели до "катастрофічних" наслідків. За його словами, у багатьох господарствах загинув урожай.

"Зараз розглядаємо введення режиму надзвичайної ситуації в сільському господарстві на рівні регіону. Звернемося до федерального центру. Але треба розуміти, що цього року врожай буде набагато меншим за попередній", – ідеться в повідомленні.

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Тим часом глава Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що введення режиму НС дасть змогу сільгосппідприємствам отримати страхове відшкодування через втрату врожаю.

"У ніч на 3, 4, 5 і 8 травня на території нашої області спостерігалося аномальне зниження температури від -1 до -5 градусів за Цельсієм. Це негативно позначилося на рослинах і майбутньому врожаї", – каже чиновник країни-агресорки.

Крім того, у Воронезькій області через травневі заморозки загинуло і було сильно пошкоджено понад 265 тисяч гектарів посівів. Відомо, що всі три регіони звернуться до російського уряду з проханням про виділення субсидій на компенсацію понесених втрат.

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