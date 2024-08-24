Вони закинули коктейль Молотова у вікно будівлі.

У Казані Російської Федерації (столиця Республіки Татарстан) жінка та її 13-річний син підпалили військову комендатуру.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza. Зазначається, що вогонь спалахнув на першому поверсі Казанського військового суду. Площа загоряння становила 16 кв.м. Незабаром пожежу загасили.

"Причиною пожежі став підпал. Як стало відомо "Базі", жінка та її 13-річний син розбили вікно комендатури і закинули коктейль Молотова. Матір і підлітка затримали перехожі, їх доправили у відділок поліції, де з'ясовуватимуть причини вчинку", – ідеться в повідомленні.

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Уночі 24 серпня у Воронезькій області прогриміли вибухи, було атаковано склад боєприпасів. Детонація тривала кілька годин, при цьому російська влада заявляє, що "ситуація під контролем".

Напередодні стався бунт у колонії Волгоградської області РФ. Її взяв штурмом спецназ, за даними російської влади, усіх бунтівників, які заявили про зв'язки з ІДІЛ, ліквідовано. Повідомлялося, що є загиблі і серед заручників.

Варто зазначити, що це вже другий подібний інцид у російських колоніях від початку року. Так, у червні шестеро ув'язнених захопили в заручники співробітників ФСВП у СІЗО-1 в Ростові-на-Дону.

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