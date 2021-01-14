Зараз Діда Мороза шукає поліція.

У російському Кірові чоловік в костюмі Діда Мороза викрав велосипед з під'їзду житлового будинку.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу регіонального главку МВС.

Інцидент стався 1 січня. Раніше в соцмережі "ВКонтакте" була опублікований запис з камер відеоспостереження, яка зафіксувала, як невідомий в костюмі Діда Мороза заходить в під'їзд, а потім виходить з нього, але вже з велосипедом.

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"Дійсно, зареєстрована крадіжка, яка сталася 1 січня на території міста Кірова. Чоловік у костюмі Діда Мороза вкрав велосипед, який стояв у під'їзді. Зараз проводяться заходи щодо встановлення підозрюваного», - розповів співрозмовник агентства.

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Автор: УНІАН