У російському Кірові чоловік в костюмі Діда Мороза викрав велосипед з під'їзду житлового будинку.
Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу регіонального главку МВС.
Інцидент стався 1 січня. Раніше в соцмережі "ВКонтакте" була опублікований запис з камер відеоспостереження, яка зафіксувала, як невідомий в костюмі Діда Мороза заходить в під'їзд, а потім виходить з нього, але вже з велосипедом.
Читайте такожРосіянам у квартиру на Новий рік залетіла військова ракета, що використовується для хімтривоги (відео)
"Дійсно, зареєстрована крадіжка, яка сталася 1 січня на території міста Кірова. Чоловік у костюмі Діда Мороза вкрав велосипед, який стояв у під'їзді. Зараз проводяться заходи щодо встановлення підозрюваного», - розповів співрозмовник агентства.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Спецзамовлення: у Москві кур'єр вкрав з храму ікону "Помічниця під час пологів"
- У Пітері кур'єри "збирали замовлення" на смітнику і потрапили на відео
- Росіянка загинула від обмороження, застрягши в паркані (фото 18+)
- У Росії військовий випадково вдарив гарматою по ТРЦ
- Російські копи так голосно святкували корпоратив, що до них викликали поліцію
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram