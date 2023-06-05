В одній з областей Росії вилучили тисячі літрів сидру.

У Російській Федерації від отруєння померло багато людей. Як з'ясувалося, всі вони пили напій "Містер сидр", який купили в магазинах "Територія пива". Сидр постачали від бізнесмена з Красноглинського району Самарської області.

Лише в одному Димитровграді Ульяновської області померли дев'ять осіб, всього на території регіону було зареєстровано отруєння 22 людей, повідомляє ТАСС в Telegram. Пізніше губернатор Ульяновської області Олексій Русскіх повідомив, що в регіоні кількість померлих від отруєння сидром збільшилася до 16 осіб.

Варто зазначити, що в РФ перші люди, які отруїлися, звернулися за допомогою 3-5 червня. Постраждалих госпіталізували з діагнозами "отруєння невстановленою речовиною".

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Двоє постражавших в Удмуртії - жінка і юнак, знаходяться в критичному стані. Крім того, дві жінки померли в Новокуйбишевську Самарської області.

Розпочато справу за ч. 3 ст. 238 Кримінального кодексу Росії (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, спричинили з необережності смерть двох чи більше осіб). Бізнесмена, який постачав сидр, затримали. На підприємстві, яке робило напій, проводилися слідчі дії.

В Ульяновській області вилучили 6 тисяч літрів сидру. Напій відправлять на експертизу. У Росспоживнагляді закликали не пити напій цієї марки до закінчення розслідування. У Димитровграді напій перестали продавати.

Масове отруєння в Росії - що повідомлялося раніше

Восени 2021 року у РФ люди масово отруїлися сурогатним алкоголем. На початку жовтня повідомлялося, що померла 21 людина, а 28 - постраждали.

Масово алкоголем отруїлися жителі Оренбурзької області Росії. У крові постраждалих знайшли чистий етанол (токсична речовина, яка має наркотичний ефект).

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