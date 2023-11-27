Близько 50 пасажирських поїздів затримуються через наслідки шторму на Чорноморському узбережжі Краснодарського краю РФ.

У Північному Причорномор'ї вирує стихія, внаслідок чого стало відомо про дві жертви в РФ, а через негоду близько 1,9 млн осіб залишилися без електропостачання.

На кількох ділянках прибережної залізниці Великого Сочі пошкоджено насип і колії. Рух паралізований. Близько 50 пасажирських поїздів затримуються через наслідки шторму на Чорноморському узбережжі Краснодарського краю РФ.

Вчора через погоду сталося відключення напруги в контактній мережі на перегоні Адлер – Хоста і падіння дерев на шляху в районі Лазаревське (мікрорайон Сочі).

Рибальський будиночок в Сочі під Дагомисом змило у відкрите море. В Анапі зірвало вітром покрівлю п'ятиповерхового будинку, площа пошкодження становить 500 квадратних метрів.

Будівля в мікрорайоні Лоо склалося, немов картковий будиночок. Людей всередині вже не було, ніхто не постраждав.

У Ростовській області через пошкодження мереж близько 100 тисяч жителів залишилися без електроенергії. У регіоні введено режим підвищеної готовності.

Шторм у Чорному морі - деталі

В окупованому Криму майже 500 тисяч людина залишилися без електрики через шторм. Про це повідомив "радник глави Криму" Олег Крючков у своєму Telegram-каналі.

У мережі з'явилися десятки відео наслідків шторму. Вітер повалив дерева, білборди, опори ліній електропередач. Також повідомляється про підтоплення доріг і набережних. В Євпаторії почали евакуювати людей з будинків.

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