Увечері в понеділок, 24 квітня, в Росії закривали повітряний простір над аеропортом "Внуково" в Московській області, де раніше сьогодні впав безпілотник з дивним "подарунком".
Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби, авіапростір закривали через передбачуваний безпілотник.
"РИА Новости" з посиланням на джерела в авіаколах також повідомляє, що причиною для таких заходів стало повідомлення про безпілотник.
Згодом пропагандистське агентство з посиланням на прес-службу аеропорту повідомило, що "Внуково" нібито працює в штатному режимі і повітряний простір відкрито. При цьому на сайті FlightRadar можна побачити, що літаків над аеропортом немає.
На онлайн-табло "Внуково" зазначено, що на два рейси до Санкт-Петербургу і рейс до Мінська закінчено посадку, але літаки не вилетіли о 20:15, як мали за розкладом.
Авіакатастрофа у "Внуково"
Раніше цього році в аеропорту "Внуково" в Московській області Російської Федерації зазнав аварії вертоліт Мі-8. Вертоліт здійснив жорстке приземлення і пошкодив лопаті при посадці, були постраждалі.
Зазначений вертоліт Мі-8 належить спеціальному льотному загону "Росія", який займався перевезенням лідера РФ Володимира Путіна.