Примітно, що в російському МНС кажуть, що займання на підстанції не було, хоча на відео є сильне задимлення.

У Бєлгородській області РФ сталося коротке замикання на електропідстанції в локомотивному депо. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що підстанція "засяяла" в Старому Осколі. Це місто знаходиться у 140 км від самого Бєлгорода.

Момент замикання потрапив на численні відео. Їх уже опублікували в мережі. Примітно, що в російському МНС кажуть, що займання на підстанції не було, хоча на кадрах видно сильне задимлення.

Жителі деяких мікрорайонів міста повідомили про перебої зі світлом. Електропостачання вже відновили.

Зазначимо, що всього кілька днів тому у Старому Осколі відбулася аварія на магістральній мережі. Тоді без гарячої води та опалення залишилися понад 50 тисяч людей.

Інші інциденти в Росії

Днями у кількох містах РФ невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці. Зазначається, що це сталося в районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області.

Водночас під Москвою горіли Митищі. Там пожежа охопила склади. Вогонь поширився на площу близько 600 квадратних метрів.

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