Це сталося під час вчорашньої масованої атаки дронів.

Під час атаки безпілотників у Московській області в ніч на неділю російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" обстріляв житловий будинок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Інцидент стався о 3:30 ночі в селищі Часці, що недалеко від російської авіабази "Кубинка". Як пише ASTRA, розгінний блок від зенітної ракети, випущеної "Панциром", пробив стіну приватного житлового будинку.

"Пошкоджений будинок - двоповерховий дерев'яний. На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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"Снаряд пробив стіну і влетів на перший поверх двоповерхового житлового приватного будинку, після чого там почалася пожежа. Господарі житла - літня пара, ночували в спальні на другому поверсі і дивом не постраждали", - уточнює телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Атака дронів на Москву 26 листопада

Як писав УНІАН, в ніч проти неділі територію Росії атакували відразу кілька десятків безпілотників. Російські військові заявили, що їм довелося збивати дрони над територією Тульської, Московської, Брянської та Калузької областей. Крім того, в небі над Тулою чи то збитий, чи то пригнічений системою РЕБ дрон врізався в житловий будинок.

В українській розвідці журналістам неофіційно розповіли, що ця масована атака стала відповіддю України на масштабну російську атаку дронів, якої заазнав Київ за добу до того.

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