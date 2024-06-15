Підполковник встиг поспіхом залишити транспортний засіб, тому залишився неушкодженим.

У Ростовській області підірвали машину начальника штабу військової частини. Імовірно, в автомобілі було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Як пише "База", вибух стався вранці 14 червня у кварталі імені маршала Єфімова у Міллеровому. Начальник штабу військової частини підполковник Вадим С. їхав на своєму "Вольво", як раптом автомобіль загорівся.

"Військовий спішно залишив машину і залишився неушкодженим. Автомобіль загасили і почали розбиратися у причинах. Спершу слідчі припустили, що причиною пожежі стала несправність газового обладнання. Проте пізніше, під час огляду місця події, було виявлено предмети, схожі частини саморобного вибухового пристрою", - пише канал.

Зазначається, що навколо машини нібито були виявлені металеві кульки діаметром 4 мм, які могли бути використані як вражаючі елементи. Наразі за фактом вибуху проводиться перевірка.

Підриви окупантів

В окупованому селищі Лазурне на півдні Херсонської області стався вибух під час наради керівництва окупаційної адміністрації. Важке поранення зокрема отримав призначений росіянами гауляйтер селища.

Нещодавно призначений "комендант" Лазурного був відправлений в госпіталь "в крові в дуже важкому стані". І хоча на момент відправки в лікарню окупант був живий,"квиток в Кобзоново вже куплений".

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