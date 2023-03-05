Трек про ліквідованого окупанта зазвучав особливо актуально.

Кубанські кадети на одному із "патріотичних" заходів заспівали пісню про "Вантаж-200".

Фрагмент виступу опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Пісню про ліквідованого російського військового, тобто окупанта, співали квартетом.

"Мам, я знаю, ти чуєш, і так швидко дізнаєшся, і прошепочеш крізь сльози: "Ти додому прилітаєш". Зберігши свою вірність овдовілій нареченій, довгий шлях здійснюю на борту "Вантажем-200", - йдеться у тексті пісні.

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"Штірліц" іронічно додав, що "підготовка правильна".

Втрати окупантів: актуальне

Втрати росіян в Україні станом на сьогодні становлять приблизно 153 120 окупантів. Крім того, ліквідовано, зокрема, 6 692 ворожі бойові броньовані машини.

Окупанти зосереджують головні зусилля на тому, щоб вести наступальні дії на таких напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Лиманському й Куп’янському. На цих напрямках захисники української держави відбили понад 130 атак росіян.

Деякі підрозділи відмовляються виконувати накази вищого командування через величезні втрати, зокрема під Вугледаром Донецької області. Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі й виконувати накази некомпетентного командування.

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