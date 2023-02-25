Пензенці вважають, що лідер США ніколи не зможе з ними зрівнятися в доброті, чесності та чуйності.

У російській глибинці вирішили відповісти на санкції Заходу й запровадили власні обмеження проти лідера США Джо Байдена та його сім'ї: політику заборонили в'їзд в Пензенську область РФ.

Про категоричну заборону з боку пензенської громади заявив глава регіону Олег Мельниченко в Telegram. За його словами, Байден ніколи не зможе зрівнятися за особистими якостями з жителями Пензенської області, тому вони не раді його бачити на своїй території.

"Наш регіон не вітає на своїй території тих, хто дозволяє собі прямі образи на адресу Росії та її населення. Нам такі люди не потрібні. Пензенці завжди славилися своєю чуйністю до чужих бід, добротою і чесністю. Всіх цих якостей у Байдена немає", - написав він.

При цьому Мельниченко уточнив, що у Байдена вкрай мало шансів на "виправлення".

США посилили санкції проти Росії

Раніше ЗМІ писали, що Вашингтон має намір посилити санкції проти країни-агресора РФ на тлі візиту лідера США Джо Байдена до Києва 21 лютого.

Повідомлялося, що новий пакет санкцій проти Росії буде спрямований на позбавлення Москви доступу критично важливих матеріалів і технологій, без яких Кремль буде не в змозі підтримувати свій військову машину у війні з Україною.

У річницю вторгнення Росії в Україну 24 лютого Вашингтон виконав обіцянку й ввів санкції проти 22 фізичних і 83 юридичних осіб РФ. Крім обмеження експорту технологій у РФ, Мінфін США доповнив список санкцій понад 10 фінансовими установами РФ, включаючи один з десяти найбільших банків за вартістю активів.

Вже сьогодні Єврокомісія підтримала рішення США й остаточно прийняла 10-й пакет санкцій проти Росії. До списку обмежень потрапила 121 фізична та юридична особа.

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