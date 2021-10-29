Попутники поверталися одним рейсом зі Стамбула в Єкатеринбург.

Росіяни напилися, а потім вирахували і побили в аеропорту жінку, з якою летіли на одному літаку.

Про це повідомляє E1.RU.

За словами потерпілої, інцидент трапився ще 27 жовтня в аеропорту міста Єкатеринбург після того, як вона зробила попутникам зауваження.

На рейсі авіакомпанії Nordwind Airlines зі Стамбула Наталія не могла заснути через компанію "неймовірно п'яних людей, які розгулювали по салону з пляшками".

Незабаром вони переключили увагу на пасажирку і стали погрожувати їй розправою.

"Я зробила зауваження, пояснила, що погано себе почуваю і хочу спати. Вони відразу почали мені погрожувати. Сказали, що мене виловлять і вб'ють", - каже вона.

Наталя стверджує, що попутники почали знущатися з неї — кричали у вухо і смикали за крісло, попри це екіпаж ігнорував її прохання пересадити її.

Читайте такожУ Росії таксист зґвалтував п'ятому яну пасажирку, а потім відвіз її додомуПісля прибуття в Єкатеринбург компанія вистежила дівчину в аеропорту після проходження митниці і побила її. На відео потерпіла показала розбитий горщик з квітами і синець на губі — в кадр також потрапило обличчя одного з чоловіків.

Наталія подала заяву в транспортну поліцію аеропорту, яка направила її на судово-медичну експертизу. Обставини події з'ясовуються.

Як вже повідомляв УНІАН, цього тижня в Росії зняли з літака неадекватну пасажирку, яка лаялася матом і покусала одну зі стюардес.

Автор: Станіслав Кожемякін