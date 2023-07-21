Заколот Євгена Пригожина так налякав Володимира Путіна, що тепер Кремль почав приховувати маршрути поїздок російського президента по країні. Про це поінформовані джерела розповіли виданню The Moscow Times.
Так, один з колишніх чиновників адміністрації президента розповів на правах анонімності, що в Кремлі посилився страх перед внутрішньою дестабілізацією і переворотом. Джерело стверджує, що зараз "всі знаходяться під підозрою" ФСБ.
Видання наводить конкретний приклад цієї нової реальності. На щоденному брифінгу в четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков анонсував поїздку Путіна в один з регіонів країни, але відмовився уточнити, куди саме їде глава держави.
"Зі зрозумілих причин ми зараз не анонсуємо регіональні поїздки, не розповідаємо наперед про місця відвідування", — сказав Пєсков, так і не зізнавшись, які саме причини всім "зрозумілі".
Тільки через 6 годин після цієї заяви стало відомо, що Путін прилетів в Мурманськ, розташований більш ніж в 2 тисячах кілометрів від кордону з Україною. Там він відвідав Центр будівництва великотоннажних морських споруд і провів нараду з розвитку Арктики.
Ситуація в Росії - останні новини
У Путіна запідозрили ознаки недоумства. Під час чергового зібрання в Кремлі російський президент заплутався у віці дитини, про яку йшла мова в розмові. Але переплутаними цифрами справа не обмежилася. Після того, як Путіну розповіли про загиблих в Україні російських солдатів, він відповів співрозмовнику "Передайте їм мій привіт".
А російська Держдума днями вирішила різко збільшити пул мобілізаційного резерву в Росії. Ухвалений закон підняв на 5 років верхню планку для всіх категорій військовослужбовців, що знаходяться в запасі. Ті, хто раніше вже не підпадав під мобілізацію за віком, тепер знову можуть бути відправлені на фронт.