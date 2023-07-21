Пригожину таки вдалося налякати Путіна до параноїдального стану.

Заколот Євгена Пригожина так налякав Володимира Путіна, що тепер Кремль почав приховувати маршрути поїздок російського президента по країні. Про це поінформовані джерела розповіли виданню The Moscow Times.

Так, один з колишніх чиновників адміністрації президента розповів на правах анонімності, що в Кремлі посилився страх перед внутрішньою дестабілізацією і переворотом. Джерело стверджує, що зараз "всі знаходяться під підозрою" ФСБ.

Видання наводить конкретний приклад цієї нової реальності. На щоденному брифінгу в четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков анонсував поїздку Путіна в один з регіонів країни, але відмовився уточнити, куди саме їде глава держави.

Відео дня

"Зі зрозумілих причин ми зараз не анонсуємо регіональні поїздки, не розповідаємо наперед про місця відвідування", — сказав Пєсков, так і не зізнавшись, які саме причини всім "зрозумілі".

Тільки через 6 годин після цієї заяви стало відомо, що Путін прилетів в Мурманськ, розташований більш ніж в 2 тисячах кілометрів від кордону з Україною. Там він відвідав Центр будівництва великотоннажних морських споруд і провів нараду з розвитку Арктики.

Ситуація в Росії - останні новини

У Путіна запідозрили ознаки недоумства. Під час чергового зібрання в Кремлі російський президент заплутався у віці дитини, про яку йшла мова в розмові. Але переплутаними цифрами справа не обмежилася. Після того, як Путіну розповіли про загиблих в Україні російських солдатів, він відповів співрозмовнику "Передайте їм мій привіт".

А російська Держдума днями вирішила різко збільшити пул мобілізаційного резерву в Росії. Ухвалений закон підняв на 5 років верхню планку для всіх категорій військовослужбовців, що знаходяться в запасі. Ті, хто раніше вже не підпадав під мобілізацію за віком, тепер знову можуть бути відправлені на фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: